Полузащитнику «Фулхэма» предстоит пересадка почки

Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд рассказал что у него хроническое заболевание почек и в апреле ему предстоит операция.
«Я хочу сделать операцию прямо сейчас, чтобы убедиться, что всё в порядке, восстановиться от операции и снова жить нормальной жизнью. Мне 32 года, и, вероятно, я ещё могу поиграть пару-тройку лет. Английская Премьер-лига, наверное, уже слишком быстра для меня, но я чётко осознаю, на какой стадии находится моя карьера.
Хочу ли я продолжать играть в футбол? Буду ли я готов физически или морально, или я пойду по тренерскому пути? Я не узнаю, пока не сделаю операцию и не посмотрю, как буду себя чувствовать.
Я готовился к этому всю свою карьеру, зная, что пересадка — это конечная цель. Мы хотели, чтобы это произошло после окончания карьеры футболиста, но, судя по последним результатам тестов, всё должно пройти гораздо раньше. Я мог бы продержаться и проходить диализ четыре раза в неделю, чтобы завершить карьеру, но наступает момент, когда определенные вещи просто необходимо сделать.
Мне очень повезло, что для меня нашёлся живой донора, и я обязан им своей жизнью», — цитирует 32-летнего шотландца BBC.
Макдональд выступает за «Фулхэм» с 2016 года и провёл за «дачников» 128 матчей. В этом сезоне он не выступал за лондонский клуб из-за болезни, а также отказался от возможности уйти в аренду в другой клуб.
Операция должна была состояться ещё в феврале, но из-за COVID-19 пришлось отложить трансплантацию.
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