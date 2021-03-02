Нападающий «Реала» Эден Азар восстанавливается после травмы дольше, чем планировалось

Реабилитация нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара после повреждения мышцы левого бедра затягивается, сообщает AS.

На сегодняшний день игрок набирает форму в тренажёрном зале, занимаясь по индивидуальной программе. Сначала планировалось, что восстановление после мышечной травмы у бельгийца займёт около месяца, но сейчас стало понятно, что появление Азара на поле откладывается на неопределённый срок.

Медики «Королевского клуба» прогнозировали, что к началу весны у Эдена получится присоединиться к общей группе хотя бы частично.

В сезоне-2020/2021 Азар провёл за «Реал» 8 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.