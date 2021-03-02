«Манчестер Сити» благодаря автоголу вышел вперёд в матче с «Вулверхэмптоном». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 25-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Счёт был открыт на 15-й минуте матча — полузащитник хозяев Родриго выполнил шикарную диагональную передачу на правый край штрафной, откуда Рияд Марез сделал прострел во вратарскую, где бросившийся на перехват опорник «волков» Леандер Дендонкер срезал мяч в свои ворота.

Видео автогола в матче «Ман Сити» — «Вулвз»

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (50) и «Лестер Сити» (49).



Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоялся 21 сентября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:1.