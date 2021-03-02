Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»
«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой». В список, состоящий из 25 футболистов, попал российский нападающий Александр Кокорин.
Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Росати, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Игор Хулио, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Кокорин, Малку, Миленкович, Мартинес Куарта, Монтьель, Макси Оливера, Пеццелла, Пулгар, Рибери, Валеро Борха, Влахович.
Матч 25-го тура чемпионата Италии сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Рома» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 22:45 мск. «Фиорентина» в 24 матчах набрала 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
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