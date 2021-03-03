Фарке: знаю, что Гвардиола следит за «Норвичем» и ему нравится то, во что мы играем

Главный трене «Норвич Сити» Даниэль Фарке рассказал о дружеских отношениях с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
«Конечно, Хосеп — один из лучших тренеров в мире, если не лучший. Мне очень нравится его подход, его стиль и то, как он влияет на игру своих команд. Он — фантастический тренер и большой вдохновитель для огромного количества людей в нашем ремесле.
Гвардиола всегда опережает время. Он играл с ложной девяткой, когда никто не вспоминал о ложной девятке. Он использовал контрпрессинг, когда все говорили всего лишь о давлении. Он играл с центральными защитниками, поднимая их при атаках в середину поля, когда никто даже не мог подумать об этом.
Поэтому он всегда был большим источником вдохновения для многих, многих тренеров. И он точно является тренером мирового класса. Я являюсь счастливчиком, потому что могу утверждать, что у нас с ним действительно хорошие и близкие отношения.
Я знаю, что он очень внимательно следит за „Норвич Сити“ и сам говорил мне о том, что ему нравится, как мы играем. Если одному из лучших тренеров в мире нравится то, что ты делаешь во главе футбольного клуба, то это хорошо и для меня, и для клуба», — приводит слова Фарке Sky Sports.
«Норвич» в 33 матчах набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по силе дивизиона Англии.
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