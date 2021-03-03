В матче «Ман Сити» — «Вулверхэмптон» на поле появилось сразу 9 португальцев — рекорд АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». После первого тайма, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



В стартовых составах команд на этот матч вышло сразу восемь португальцев: в составе «горожан» — защитники Жоау Канселу и Рубен Диаш и полузащитник Бернарду Силва, а в составе «волков» — вратарь Руй Патрисиу, защитник Нелсон Семеду, полузащитники Жоау Моутинью, Рубен Невеш и нападающий Педру Нету. Это первый раз в истории АПЛ, когда на поле появилось сразу 8 португальский футболистов, сообщает Opta Sport.



Интересно, что в запасе гостей находились ещё два португальца — полузащитник Витор Феррейра и нападающий Фабиу Силва. В перерыве Силва заменил защитника Хонни, увеличив присутствие португальской диаспоры на поле до 9 человек.

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (50) и «Лестер Сити» (49).



Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоялся 21 сентября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:1.