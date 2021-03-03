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На стадион «Уфы» обрушился снегопад перед матчем 1/8 финала Кубка России с «Уралом»

Очередной снегопад обрушился на стадион «Нефтяник», на котором в среду, 3 марта, состоится последний матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал». Ранее встреча команд уже была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

«Домашний стадион ФК «Уфа» готовится принять кубковый матч с «Уралом». Что может быть прекраснее зимнего футбола? Ждем Вас завтра на «Нефтянике». Начало — в 14:00», — написала пресс-служба «Уфы» в «Твиттере».

Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» должна была состояться в понедельник, 22 февраля.

«Урал» в 20 матчах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (37) и «Сочи» (36).