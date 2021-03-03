«Манчестер Сити» повторил рекорд «Арсенала», установленный в мае 1999 года

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:1.

Как сообщается в «Твиттере» Opta Joe, «Манчестер Сити» не уступал сопернику ни минуты, ни в одной из последних 19 игр Премьер-лиги, что соответствует повторению рекорда лондонского «Арсенала», установленного в период с декабря 1998 года по май 1999 года.

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте.

В следующем туре «горожане» примут на «Этихаде» «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 7 марта. Стартовый свисток – в 19:30 мск.