Каррагер: «Манчестер Юнайтед» нуждается в качественном центральном нападающем

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главной, на его взгляд, проблеме «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть проблема с качеством на острие нападения. Когда мяч действительно доходит до игроков линии атаки, достаточно ли там качества?

Они лучшие по количеству забитых мячей в АПЛ, но есть ли у них такой игрок, который может забивать голы в решающих матчах и привести клуб к чемпионскому титулу?

Люди говорят о том, что «Юнайтед» нужен правый вингер, но на деле, им требуется центрфорвард. Если бы у Сульшера был Рашфорд слева и новый центральный нападающий, то Гринвуд дополнял бы атаку справа, что позволило бы решить проблему с качеством нападения», — цитирует Каррагера Goal со ссылкой на Sky.