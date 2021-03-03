Каррагер: «Манчестер Юнайтед» нуждается в качественном центральном нападающем
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главной, на его взгляд, проблеме «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» есть проблема с качеством на острие нападения. Когда мяч действительно доходит до игроков линии атаки, достаточно ли там качества?
Они лучшие по количеству забитых мячей в АПЛ, но есть ли у них такой игрок, который может забивать голы в решающих матчах и привести клуб к чемпионскому титулу?
Люди говорят о том, что «Юнайтед» нужен правый вингер, но на деле, им требуется центрфорвард. Если бы у Сульшера был Рашфорд слева и новый центральный нападающий, то Гринвуд дополнял бы атаку справа, что позволило бы решить проблему с качеством нападения», — цитирует Каррагера Goal со ссылкой на Sky.
Джейми Каррагер: «Ливерпулю» нужен настоящий бомбардир. Нападающего у них, в сущности, нет
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