Ибрагимович на музыкальном фестивале предложил продать певцов в «Ливерпуль»

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович посетил музыкальный фестиваль в Сан-Ремо (Италия), на котором отметился сразу несколькими яркими высказываниями.
«Для меня большая честь быть здесь, ровно, как и моё появление для вас. Обычно я чувствую себя большим и сильным, но здесь я ощущаю себя маленьким. Но все жё больше и сильнее вас.
Правила конкурса? Во-первых, участвовать будет 22 певца — 11 против 11, иначе это неправильно. Учитывая, что сейчас их 26, продайте четырёх певцов, я слышал, что «Ливерпуль» ищет игроков. Если нет, отправьте их в сад, и я заставлю их работать.
Второе правило касается сцены. Она слишком маленькая и создана для таких маленьких людей, как вы. Мне нужно, чтобы сцена была 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро».
Никакого стресса, не волнуйтесь, пока Златан здесь, всё будет хорошо. Златановский фестиваль длится 90 минут, плюс некоторые остановки. Я буду лучшим на этой сцене. Не только сегодня вечером, а всегда», — цитирует Златана Football Italia.
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