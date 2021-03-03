Гвардиола отреагировал на арест экс-президента «Барселоны» Бартомеу

Бывший футболист и главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий английский «Манчестер Сити», высказался об аресте президента каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

«Это неприятная ситуация, но я надеюсь, что всё закончится хорошо. Бартомеу невиновен, пока суд не докажет обратное.

Меня беспокоит только то, что через неделю в «Барселоне» будет новый президент. В клубе сложная ситуация, но новому человеку нужно будет набраться смелости, чтобы повести за собой «Барселону» в следующие годы.

Я почти уверен, что «Барселона» станет сильнее. Новый президент должен вести себя уверенно и сплотить болельщиков – это и сделает их клубом, которым они по праву должны являться. Я с нетерпением жду выборов и, надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. 1 марта Бартомеу был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.