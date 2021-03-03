5 голов в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:1.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон», набрав 34 очка, находится на 12-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «горожане» примут на «Этихаде» «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 7 марта. Стартовый свисток – в 19:30 мск. «Вулверхэмптон» в свою очередь на выезде проведёт матч с «Астон Виллой». Встреча состоится 6 марта.