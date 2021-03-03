5 голов в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:1.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон», набрав 34 очка, находится на 12-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «горожане» примут на «Этихаде» «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 7 марта. Стартовый свисток – в 19:30 мск. «Вулверхэмптон» в свою очередь на выезде проведёт матч с «Астон Виллой». Встреча состоится 6 марта.
«Манчестер Сити» повторил рекорд «Арсенала», установленный в мае 1999 года
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
07:09
-
04:43
-
04:08
-
03:46
-
03:32
-
03:08
-
02:48
-
02:30
-
01:54
-
01:41
-
01:09
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:25
-
00:24
-
00:13
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 2 марта 2021
-
23:58
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:19
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:43
-
22:25
-
22:17
-
22:06
-
21:47
-
21:46
-
21:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам