«Уфа» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 12:00

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Уфа» — «Урал». Встреча 1/8 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
Матч «Уфы» с «Уралом» станет последним на стадии 1/8 финала Кубка России. Ранее участие в четвертьфинале турнира себе обеспечили «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья Советов».
На групповом этапе Кубка России «Уфа» переиграла «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0). На счету «Урала» также две победы — над ульяновской «Волгой» (3:0) и «Велесом» (3:1).
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