Глава Примеры предложил расследовать деятельность CAS, отменившего наказание «Ман Сити»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о финансовом фэйр-плей, а также предложил проверить деятельность Спортивного арбитражного суда (CAS), в прошлом году отменившего двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Если основываться на том, что произошло за последние годы, то уровень моей уверенности в ФФП низкий. Другое дело, если мы говорим о вере в то, что Чеферин установит контроль за экономическим аспектом работы клубов и сделает так, чтобы правила выполнялись. Правила ФФП неидеальные, но они бы меня устраивали, если бы все их соблюдали и не было условных «Манчестер Сити» и «ПСЖ», постоянно уклонявшихся от закона.
И «Сити», и «ПСЖ» в той или иной степени понесли наказание. В первом случае на клуб наложили длительную дисквалификацию, но затем CAS просто её снял. С судом постоянно происходят какие-то неувязки, и определённые их решения должны быть расследованы. Испанская лига этим займётся. УЕФА приложил усилия, потом дело переходит в CAS, и с провинившимися ничего не происходит. Клубы и лиги стараются, принимают меры, но потом суд просто берёт и отменяет наказание. В CAS нужно провести проверку и расследование, чтобы понять, чем они там на самом деле занимаются», — цитирует Тебаса Daily Mail.
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