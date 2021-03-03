Б. Игнатьев сравнил положение Алексея Миранчука с визитом на день рождения в чужую семью

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев сравнил положение полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с визитом на день рождения в чужую семью.



«Перспективы у Алексея Миранчука есть. Нужно адаптироваться к игровому ритму. Когда приходишь на день рождения в чужую семью, ты многих знаешь, но не хватает уверенности. Тебе нужно время, чтобы за этим столом адаптироваться и быть своим в доску, то же самое и за рубежом. Влияет и незнание языка. Сам знаю, как это некомфортно, когда ты находишься в компании людей, разговаривающих на иностранном языке, а ты думаешь, что они тебя обсуждают», — цитируют Игнатьева «Известия».



Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн. В составе итальянского клуба игрок провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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