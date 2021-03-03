Колыванов: Александру Кокорину нужно не обращать внимания на критику

Бывший форвард «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал положение нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в новом клубе.



«Наверное, Кокорин ещё не до конца физически готов. Понятно, что он много пропустил. Приехал — а чемпионат в самом разгаре. Времени Кокорину дают мало, успевает только сделать несколько пасов. Если в ближайший месяц у него все-таки появится шанс сыграть в основном составе, то тогда и можно что-то требовать. Кокорину нужно не обращать внимания на критику. В Италии всегда так было — сегодня тебя критикуют, а завтра начнут на руках носить», — цитируют Колыванова «Известия».



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Пранделли: вижу прогресс Кокорина, он хорошо работает