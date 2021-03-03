Евсеев: «Сочи» всё ещё недооценивают. Но Федотов даёт результат
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о выступлении «Сочи» в нынешнем сезоне.
«Сочи» всё ещё недооценивают, считают, что взлёт временный. Но работа Федотова была качественной и в «Оренбурге», и в «Сочи», он даёт результат. Оценить потолок возможностей сочинцев в этом сезоне непросто», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
«Сочи», набрав 36 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь ЦСКА (37) и «Зениту» (42). Замыкает зону еврокубков «Спартак» (35).
6 марта «Сочи» предстоит сыграть с «Ростовом». Матч 21-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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Но готов ли клуб к ФФП и не боится ли ухода Федотова?
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