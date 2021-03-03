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Фердинанд рассказал, как Рой Кин ударил юного футболиста «Манчестер Юнайтед» на тренировке

Фердинанд рассказал, как Рой Кин ударил юного футболиста «Манчестер Юнайтед» на тренировке
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о жёстком нраве экс-капитана команды полузащитника Роя Кина.

«Помню, как однажды Рой Кин ударил Криса Иглса. Тот был ещё юношей и позволял себе вольности. Рой, наверное, возвращался после травмы или просто пропускал матч. Так или иначе, в в тот момент он играл с резервистами. Крис пару раз опоздал к мячу и сфолил на Кине, и тогда Рой сказал ему: «Слушай, успокойся». Игра продолжается, Иглс пытается впечатлить и в какой-то момент хватает Кина за футболку. Рой просто поворачивается и бьёт ему в челюсть.

Я начал кричать: «Рой, что с тобой не так?» Потом я спросил, зачем он это делает. Ведь Иглс был ещё ребёнком», — цитирует Фердинанда Give me Sport со ссылкой на его подкаст.

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