Фердинанд рассказал, как Рой Кин ударил юного футболиста «Манчестер Юнайтед» на тренировке

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о жёстком нраве экс-капитана команды полузащитника Роя Кина.



«Помню, как однажды Рой Кин ударил Криса Иглса. Тот был ещё юношей и позволял себе вольности. Рой, наверное, возвращался после травмы или просто пропускал матч. Так или иначе, в в тот момент он играл с резервистами. Крис пару раз опоздал к мячу и сфолил на Кине, и тогда Рой сказал ему: «Слушай, успокойся». Игра продолжается, Иглс пытается впечатлить и в какой-то момент хватает Кина за футболку. Рой просто поворачивается и бьёт ему в челюсть.



Я начал кричать: «Рой, что с тобой не так?» Потом я спросил, зачем он это делает. Ведь Иглс был ещё ребёнком», — цитирует Фердинанда Give me Sport со ссылкой на его подкаст.

«Бесят понты молодых игроков». Суровые методы воспитания от Роя Кина Шикарные ностальгические истории из давних времён Премьер-лиги.