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«Уфа» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

«Уфа» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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«Уфа» и «Урал» объявили стартовые составы на заключительный матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 3 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Чернов, Кукушкин, Аликин, Никитин, Морозов, Дзантиев, Кротов, Камилов, Голубев, Сысуев.

«Урал»: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Рыков, Адамов, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк, Максименко.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

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