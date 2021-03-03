Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

Клубы Российской Премьер-Лиги публикуют сообщения с соболезнованиями в связи с уходом из жизни комментатора Юрия Розанова в возрасте 59 лет.



«Ушёл из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», — написали представители «Спартака».



«Сегодня ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».



Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

Умер комментатор Юрий Розанов