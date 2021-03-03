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Орлов: Розанов располагал к себе, у него была домашняя интонация

Орлов: Розанов располагал к себе, у него была домашняя интонация
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти коллеги Юрия Розанова.

«Он был болен раком, тут только слова сожаления: в рассвете сил его так подкосило. В народном голосовании его называли лучшим комментатором, он получил главный приз, и как раз после этого он, к сожалению, заболел. Очень жалко, от нас ушёл профессионал. Он будет в нашей памяти, комментатор – точечная профессия. Когда-то учителем Розанова был Майоров, он его сразу приметил.

Мы работали вместе, он очень хороший партнёр. В театре есть чувство локтя, актёры ценят поддержку рядом. Также и комментаторы. Он всегда придерживался главного правила Николая Озерова – «ОВЛ – общество взаимной вежливости». В эфире партнёры должны поддерживать друг друга, это влияет на зрителей. Ни в коем случае нельзя ругаться, и в случае поддержки Розанов был замечательный. Работать с ним было одно удовольствие.

Он был страстный, всегда следил за результатами, давал прогнозы. Все ребята в комнате 8-16, это творческая лаборатория комментаторов, собирались вокруг него. И взрослые, и молодые тянулись к нему, он был одним из главных.

Очень жалко. Он располагал себе, у него была домашняя интонация. А интонация – она либо есть, либо нет, это даётся от родителей. Людям с такой домашней интонацией надо идти в комментаторы. Чтобы одному или семьей у телевизора зритель ощущал доброту», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом чемпионата Максимом Пахомовым.

Умер комментатор Юрий Розанов
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