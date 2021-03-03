Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Страсбург» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев — о смерти Розанова: чудовищная новость, невозможно поверить. Лучший среди нас

Губерниев — о смерти Розанова: чудовищная новость, невозможно поверить. Лучший среди нас
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни своего коллеги Юрия Розанова в возрасте 59 лет.

«Юрий Розанов умер. Чудовищная новость, и невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии. Лучший среди нас. Невозможно поверить в это «был», потому что его репортажи на века. Действительно, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля — это Юрий Розанов.

Мне посчастливилось с ним вместе работать, мы с ним и в прямом эфире работали неоднократно. Он тяжело болел, и все мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и есть лучший среди нас. Он лучший. Поверить невозможно в это чудовищное слово «был», — сказал Губерниев в ролике в своём телеграм-канале.

Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.

Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021