Губерниев — о смерти Розанова: чудовищная новость, невозможно поверить. Лучший среди нас

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из жизни своего коллеги Юрия Розанова в возрасте 59 лет.
«Юрий Розанов умер. Чудовищная новость, и невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии. Лучший среди нас. Невозможно поверить в это «был», потому что его репортажи на века. Действительно, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля — это Юрий Розанов.
Мне посчастливилось с ним вместе работать, мы с ним и в прямом эфире работали неоднократно. Он тяжело болел, и все мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и есть лучший среди нас. Он лучший. Поверить невозможно в это чудовищное слово «был», — сказал Губерниев в ролике в своём телеграм-канале.
Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.
- 3 марта 2021
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