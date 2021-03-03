Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом.



«Дмитрий Полоз во второй раз стал отцом. В семье нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза и его жены Елизаветы произошло пополнение — родился сын. Поздравляем с этим прекрасным событием. Желаем крепкого здоровья, пусть малыш радует родителей!» — сообщает пресс-служба «Ростова».



В «Ростов» Полоз перешёл в 2012 году из «Локомотива». За жёлтых Дмитрий провёл 151 матч, забил 29 мячей и сделал 22 голевые передачи. Затем нападающий выступал за «Зенит», «Рубин» и «Сочи». Летом 2020 года форвард вернулся в «Ростов». В нынешнем сезоне Полоз провёл 21 матч и забил пять голов.



«Ростов» в 20 встречах набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) – на первом.

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