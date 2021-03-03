Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове
Матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, сегодня, 3 марта комментатор Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
Умер комментатор Юрий Розанов
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