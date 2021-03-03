Розанову стало плохо накануне смерти. В скорой помощи сказали наблюдаться у лечащих врачей

Стали известны подробности ухода из жизни комментатора Юрия Розанова. Сегодня, 3 марта, он скончался в возрасте 59 лет.
Как сообщает телеграм-канал Mash, накануне Розанову стало плохо, после чего супруга вызвала врачей. У комментатора было затруднённое дыхание. Сотрудники скорой помощи порекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.
Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.
Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
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