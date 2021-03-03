Стогниенко — о Розанове: большой и добрый. Во многом — пример для меня

Комментатор Владимир Стогниенко отреагировал на уход из жизни коллеги Юрия Розанова в возрасте 59 лет.



«Большой и добрый. Во многом пример для меня. Юра, всегда буду радоваться, что довелось пару матчей вместе отработать», — написал Стогниенко в своём «твиттере».



Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. «Либо помру, либо буду работать», — сказал он в летнем интервью.



Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

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