Комментатор Фёдоров: Розанова все невероятно любили, называли дядей

Комментатор Дмитрий Фёдоров отреагировал на уход из жизни бывшего коллеги Юрия Розанова, которому было 59 лет.



«Для меня он, прежде всего, очень хороший друг. Мы с ним впервые поехали в Финляндию на МЧМ сезона-1997/1998. Мы уже были друзьями, но прямо задружились именно там. Очень много общались, он был великолепным рассказчиком. С ним находились не только спортивные темы, но и сугубо житейские. Он очень много читал и много знал песен, талантливый человек абсолютно во всём. Потом мы поехали в Швейцарию на взрослый чемпионат мира, было и потом много поездок. Поддерживали всегда друг друга, знаком хорошо с его супругой. Свою дочь отдал к нам на канал, когда я там работал и сказал: «Давай с ней занимайся». У нас с ним была очень тёплая и душевная связь. Бывает так, что людей связывает только работа, но с ним было легко найти связь не только в работе. Все его друзья скажут, что он мог сказать что-то жёсткое и резкое, но все его невероятно любили.



Он очень много давал советов нашей молодёжи, гонял, когда что-то не так делали в быту. У нас же была большая комната комментаторская. Он мог накричать, пошуметь. Мы все его называли дядей, молодежь называла его всё-таки по имени-отчеству. Я его дядей не называл, но он нормально относился, когда его так называло старшее поколение коллег. Юра был удивительный человек.



Во время болезни старались к нему ездить как домой, так и в больницу, поддерживать. Он отчаянно старался бороться с этой болезнью. Временами казалось, что улучшения наступают. Почему мы все верили, потому что такая болезнь если сразу не сшибла человека, он как-то выкарабкается. Мы думали, что он выкарабкается, потому что Юра очень любил жизнь, умел улыбаться, на многих фотках улыбается. Всегда очень поэтично говорил о взаимоотношениях мужчин и женщин. Если посмотреть его репортажи и послушать, там всегда обязательно был романтический образ отношений мужчины и женщины, обязательно. Он невероятно любил свою супругу. Его общение с ней — общение людей, которые полюбили друг друга с первого взгляда и ещё переживают конфетно-букетный период. Он сохранил всё это на протяжении жизни. Естественно, болельщики не знают об этом, это личное, но сейчас об этом можно говорить. Он был невероятным в любви, каждая женщина мечтает, чтобы к ней так относились. Это что-то особенное. Он даже говорил с придыханием по телефону, когда общался с супругой. Он мог кричать, шуметь, потом ему звонила Жанна, у него переключался тембр голоса, тумблер какой-то внутри», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Орлов: Розанов располагал к себе, у него была домашняя интонация