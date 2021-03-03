«Уфа» разгромила «Урал» и вышла в четвертьфинал Кубка России
«Уфа» одержала победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 3:0.
Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 50-й минуте. Автором гола стал нападающий Тимур Жамалетдинов. Подопечным Рашида Рахимова удалось быстро закрепить успех. Сначала на 62-й минуте форвард Комнен Андрич реализовал пенальти, а спустя всего 5 минут Жамалетдинов оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
«Уфа» стала последней командой, преодолевшей стадию 1/8 финала Кубка России. Ранее участие в четвертьфинале турнира себе обеспечили «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат» и «Крылья Советов».
На групповом этапе Кубка России «Уфа» переиграла «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0).
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