Эмиль Бохинен: генерал ЦСКА — Игорь Акинфеев, он главный

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал, кого в составе красно-синих можно назвать генералом.



«Конечно, Игоря Акинфеева — он главный. Но в ЦСКА в принципе отличный подбор игроков, я рад возможности пообщаться с ними. Первым я познакомился с Сигурдссоном, а с Эджуке я уже немного был знаком, мы вместе выступали в чемпионате Норвегии.



Я играл в FIFA вместе со своими братьями, кстати, у них в команде был еще Саломон Рондон. Я очень рад знакомству с Игорем, он пожелал мне успехов — очень приятный парень, его все любят», — цитирует Бохинена Sport24.



Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

Бохинен: если преуспею в ЦСКА, то будут перспективы попасть в сборную Норвегии