Бохинен: Гончаренко может «взорваться» — это показывает его страсть к футболу

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал об общении с главным тренером красно-синих Виктором Гончаренко.
«Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь тренеру. Для меня не так важно, кто он, как себя ведёт и в какой манере тренирует. Единственная цель — помочь ему. Есть тысячи различных типажей тренеров и тебе нужно уметь адаптироваться к любому.
Гончаренко довольно спокойный, ему присуще самообладание, но, без сомнения, если будет нужно, то он может «взорваться» — это показывает его страсть к футболу.
Мы разговаривали о том, как он планирует меня использовать на поле, в какой футбол играет команда, по какой схеме. Эта беседа помогла мне укрепить положительные впечатления, когда возник интерес от ЦСКА. Поговорили о том, в каких областях предстоит прогрессировать. Для меня, как для игрока, очень важно знать, что тренер понимает мои сильные качества и видит слабые стороны», — цитирует Бохинена Sport24.
Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.
- 3 марта 2021
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