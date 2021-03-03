«Ком в горле. Плачу». Генич — о смерти Розанова

Комментатор Константин Генич отреагировал на смерть коллеги Юрия Розанова, поделившись воспоминанием об их совместном репортаже.



В ноябре 2019 года Розанов впервые после длительного перерыва прокомментировал матч. Вместе с ним работал Генич.



«Ком в горле. Как сейчас помню тот день, тот матч, как Жанна (жена Розанова. — Прим. «Чемпионата») держала его за руку всю игру… Плачу», — написал Генич в своём «твиттере».



Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошёл на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии.



Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награждён премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

«Либо помру, либо буду работать». Не стало известного комментатора Юрия Розанова Через три месяца ему исполнилось бы 60.