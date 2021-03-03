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ЦСКА на выезде победил «Зенит» и вышел на первое место в молодёжном первенстве

ЦСКА на выезде победил «Зенит» и вышел на первое место в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0
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В 16-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал ЦСКА. Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:4.

Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте — забил защитник Данила Варичев. Спустя всего 3 минуты гости восстановили равновесие благодаря точному удару нападающего Владислава Яковлева. На 25-й минуте «армейцы» забили вновь, на этот раз отличился форвард Илья Востриков. В середине второго тайма, на 62-й минуте, полузащитник Дмитрий Каптилович укрепил преимущество ЦСКА, однако спустя 11 минут разрыв в счёте сократился — забил нападающий «Зенита» Даниил Князев. На 89-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил защитник Денис Першин. Уже играя в меньшинстве, «армейцы» сумели на 4-й добавленной минуте забить ещё один гол.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Варичев – 2'   1:1 Яковлев – 5'   1:2 Востриков – 25'   1:3 Каптилович – 62'   2:3 Князев – 73'   2:4 Сливин – 90'
Удаления: Бугорский – 90', Михайлов – 90' / Першин – 88'

В параллельном матче команда академии имени Ю. Коноплёва принимала «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре. Итоговый счёт — 2:1.

У хозяев дубль оформил нападающий Владислав Кондратюк, один из мячей забив с пенальти. Гости ответили точным ударом полузащитника Алекса Раджабова.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 12:00 МСК
Академия футбола им. Ю.Коноплева
Самарская область
Окончен
2 : 1
Рубин-мол.
Казань
1:0 Кондратюк – 18' (пен)   1:1 Раджабов – 24'   2:1 Смоляков – 35' (автогол)
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