ЦСКА на выезде победил «Зенит» и вышел на первое место в молодёжном первенстве

В 16-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал ЦСКА. Матч прошёл на поле академии сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:4.
Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте — забил защитник Данила Варичев. Спустя всего 3 минуты гости восстановили равновесие благодаря точному удару нападающего Владислава Яковлева. На 25-й минуте «армейцы» забили вновь, на этот раз отличился форвард Илья Востриков. В середине второго тайма, на 62-й минуте, полузащитник Дмитрий Каптилович укрепил преимущество ЦСКА, однако спустя 11 минут разрыв в счёте сократился — забил нападающий «Зенита» Даниил Князев. На 89-й минуте гости остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил защитник Денис Першин. Уже играя в меньшинстве, «армейцы» сумели на 4-й добавленной минуте забить ещё один гол.
В параллельном матче команда академии имени Ю. Коноплёва принимала «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре. Итоговый счёт — 2:1.
У хозяев дубль оформил нападающий Владислав Кондратюк, один из мячей забив с пенальти. Гости ответили точным ударом полузащитника Алекса Раджабова.
- 3 марта 2021
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