Александр Кержаков прокомментировал массовую драку после матча «Алания» — «Томь»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал массовую драку после матча с «Аланией» (2:3).



«Когда после финального свистка футболист «Алании» набросился на нашего игрока, я выбежал на поле, чтобы успокоить ребят. Надо было увести их в раздевалку, чтобы они не поддавались провокациям. Это было для меня главным. Что происходило дальше, я не видел.



Мы смотрели их матчи на сборах. В последней игре было примерно такое же. Она останавливалась минут на 8 — было удаление, футболист не хотел уходить, с судьей разбирались… Там тоже набежала толпа. Конечно, мы не предполагали, что произойдёт в официальном матче, но ко всему надо быть готовым.



Мне главное, чтобы была безопасность моих игроков. Я за них отвечаю. Конечно, категорически против рукоприкладства как со стороны футболистов, так тем более и со стороны тренеров. Неважно — до матча, после. Это не красит футбол. Это и не футбол. Что касается наказания, то не мне это решать. Я отвечаю только за то, что происходит на поле с моей командой, чтобы она вела себя достойно по отношению к соперникам и болельщикам.



У нас каждый матч решающий. Одна победа для нас ничего не поменяла в таблице. Надо смотреть на следующие матчи, у нас их впереди еще 15», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».



Напомним, на 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак вступил в стычку с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

Гогниев сделал заявление по поводу стычки с арбитром в матче с «Томью»