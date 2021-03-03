«Локомотив» и «Динамо» потерпели поражения в молодёжном первенстве

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Химки» принимали «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 51-й минуте матча. Его автором стал нападающий хозяев Илья Предеус, реализовавший пенальти.

В параллельном матче «Ахмат» принимал «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 2:1.



Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря точному удару нападающего Ислама Альсултанова. Спустя всего 6 минут преимущество грозненской команды удвоил полузащитник Асхаб Чунчуров. Бело-голубые успели лишь отыграть один мяч под занавес встречи, на 81-й минуте.