«Локомотив» и «Динамо» потерпели поражения в молодёжном первенстве
В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Химки» принимали «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Новые Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 51-й минуте матча. Его автором стал нападающий хозяев Илья Предеус, реализовавший пенальти.
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 13:00 МСК
Химки-мол.
Химки
Окончен
1 : 0
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Предеус – 51' (пен)
В параллельном матче «Ахмат» принимал «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд на 20-й минуте благодаря точному удару нападающего Ислама Альсултанова. Спустя всего 6 минут преимущество грозненской команды удвоил полузащитник Асхаб Чунчуров. Бело-голубые успели лишь отыграть один мяч под занавес встречи, на 81-й минуте.
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