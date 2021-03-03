Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей

КДК РФС вынес решение по матчу 27-го тура ФНЛ «Алания» — «Томь» и дисквалифицировал главного тренера владикавказского клуба Спартака Гогниева.



«В соответствии со статьей 28, с частями 1, 3 статьи 95, с частью 3 статьи 94, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 14, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча, за умышленный толчок Официального лица матча, угрозу причинения вреда Официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК «Алания Владикавказ» г. Владикавказ Гогниева С. А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (триста тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба организации.



Напомним, на 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак вступил в стычку с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

Александр Кержаков прокомментировал массовую драку после матча «Алания» — «Томь»