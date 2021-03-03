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КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Николича после матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Николича после матча с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Марко Николича после матча с ЦСКА.

«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК «Локомотив» г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической.

В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера Николича М. (ФК «Локомотив» г. Москва) на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба организации.

Напомним, Марко Николич был удалён в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). Во время эпизода с назначением пенальти в ворота «железнодорожников» Николич накричал на судью и получил жёлтую карточку. После этого сербский тренер опять накричал на арбитра, и в итоге был наказан красной карточкой.

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