КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Николича после матча с ЦСКА

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Локомотива» Марко Николича после матча с ЦСКА.
«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК «Локомотив» г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической.
В соответствии со статьей 96 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера Николича М. (ФК «Локомотив» г. Москва) на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей», — сообщает пресс-служба организации.
Напомним, Марко Николич был удалён в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0). Во время эпизода с назначением пенальти в ворота «железнодорожников» Николич накричал на судью и получил жёлтую карточку. После этого сербский тренер опять накричал на арбитра, и в итоге был наказан красной карточкой.
- 3 марта 2021
-
15:50
-
15:27
-
15:20
-
15:18
-
15:14
-
14:56
-
14:52
-
14:39
-
14:18
-
14:16
-
14:11
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:36
-
13:33
-
13:09
-
12:59
-
12:50
-
12:41
-
12:29
-
12:21
-
12:21
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:47
-
11:31
-
11:29
-
11:21
-
11:04
-
10:59
-
10:30