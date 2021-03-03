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«Спартак» не сумел победить «Ротор» в первенстве «молодёжек», «Краснодар» одолел «Сочи»

«Спартак» не сумел победить «Ротор» в первенстве «молодёжек», «Краснодар» одолел «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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В 16-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ротор». Матч прошёл на поле академии красно-белых и завершился со счётом 1:1.

На 36-й минуте гости вышли вперёд усилиями полузащитника Степана Батютина. Ещё до свистка на перерыв, на 42-й минуте, хозяева восстановили равновесие — забил хавбек Михаил Пилипенко. На 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард волгоградской команды Ярослав Щербин. Но красно-белые не воспользовались численным преимуществом.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
1 : 1
Ротор-мол.
Волгоград
0:1 Батютин – 36'   1:1 Пилипенко – 42'
Удаления: нет / Щербин – 76'

В параллельном матче «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча прошла на поле академии хозяев в Краснодаре. Итоговый счёт — 2:1.

«Быки» забили по голу в начале и середине второго тайма. Отличились нападающий Ислам-Бек Губжоков и полузащитник Давид Кокоев. Гости ответили точным ударом форварда Максима Барсова на 78-й минуте.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
2 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Губжоков – 48' (пен)   2:0 Кокоев – 70'   2:1 Барсов – 78'

Также в это время проходил матч «Ростова» с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
03 марта 2021, среда. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Арсенал-мол.
Тула
1:0 Куприянов – 23' (пен)   1:1 Кайнов – 43'
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