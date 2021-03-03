«Спартак» не сумел победить «Ротор» в первенстве «молодёжек», «Краснодар» одолел «Сочи»

В 16-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ротор». Матч прошёл на поле академии красно-белых и завершился со счётом 1:1.



На 36-й минуте гости вышли вперёд усилиями полузащитника Степана Батютина. Ещё до свистка на перерыв, на 42-й минуте, хозяева восстановили равновесие — забил хавбек Михаил Пилипенко. На 76-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард волгоградской команды Ярослав Щербин. Но красно-белые не воспользовались численным преимуществом.

В параллельном матче «Краснодар» принимал «Сочи». Встреча прошла на поле академии хозяев в Краснодаре. Итоговый счёт — 2:1.



«Быки» забили по голу в начале и середине второго тайма. Отличились нападающий Ислам-Бек Губжоков и полузащитник Давид Кокоев. Гости ответили точным ударом форварда Максима Барсова на 78-й минуте.

Также в это время проходил матч «Ростова» с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:1.