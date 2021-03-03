Шнякин: каждый раз чувствую во время эфира, будто Розанов меня слушает

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на уход из жизни бывшего коллеги Юрия Розанова, которому было 59 лет.



«А знаете… Вот заезжали мы к Дяде в больницу или домой, но даже в тяжелейшие дни — после жёсткой химиотерапии, лежа, с трудом говоря — он стебал нас, как щеглов последних. «Галкин, ты все равно не будешь зарабатывать как нормальный Галкин». «Журавель женился? Жалко женщину». До слёз!



Это — мощь. Ребята, вы даже не представляете, какой могучий мужик он был! Картинка, эфиры, комментарии — да, это мастерство. Эверестная планка, сумасшедшая реакция, сочные образы, свой взгляд на игру и важное для современного комментатора — узнаваемый стиль. Но реальная величина Дяденьки познавалась во внеэфирных разговорах. Мы все этих разговоров и жаждали, и немного опасались, потому что по шапке получить могли.



Наследие уникальное. Да о чем говорить, если даже своей легендарной ворчливостью Розанов определил правила комнаты «8-16». Открываешь окно? О других подумай. Не ори «нууу», пока не забили! Распаролься на компе — он общий! А что касается комментаторов, то вложился он в каждого, с кем работал.



Для меня он главный учитель в профессии. Он один из тех, кто защищал меня на конкурсе комментаторов. Один из первых, кто звал на парный репортаж. Подавляющее большинство советов по комментарию — его слов дело. Потому что Дядя умел делиться.



И знаете… Я до сих пор каждый раз чувствую во время эфира, будто он меня слушает. И жду смску, где он обязательно меня похвалит за то, что разбираю футбол, но прибьёт за то, что много слов. Похоже, всегда буду чувствовать и оглядываться на телефон.



Дядь Юр, спасибо тебе за всё!» — написал Шнякин в своём «инстаграме».

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