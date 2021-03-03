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«Ювентус» выкупил Уэстона Маккенни у «Шальке» за € 18,5 млн

«Ювентус» выкупил Уэстона Маккенни у «Шальке» за € 18,5 млн
Футбол / Италия 0

«Ювентус» на официальном сайте объявил о заключении полноценного контракта с полузащитником «Шальке» Уэстоном Маккенни, который полгода выступал за туринский клуб на правах аренды.

Контракт 22-летнего футболиста сборной США с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Туринский клуб выкупил трансфер Маккенни за € 18,5 млн. «Шальке» также может получить ещё € 6,5 млн в качестве бонусов за спортивные достижения хавбека.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 21 матче итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду США. За сборную Маккенни провёл 21 матч и забил 6 голов.

«Ювентус» в 24 матче набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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