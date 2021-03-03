Павлюченко: в Лондон летел без вещей, в рубашечке. Всё-таки суперзвезда «Спартака» едет
Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о визите в Англию, во время которого подписал контракт с лондонским клубом.
«После ответного матча с киевским «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов прилетел в Москву — на следующий день самолёт до Лондона. Я летел на один день без вещей – с телефоном, в рубашечке, джинсиках и туфельках. Всё-таки суперзвезда «Спартака» едет в Англию, хаха. Агент Олег Артёмов в полёте был радостным: «Да нормально всё, будешь играть». На месте ждали фотокорреспонденты, сразу же подарили футболки и шарф, на базе – контракт, потом – за вещами в Москву. Так я слетал на Лигу чемпионов в Киев, а в итоге оказался в «Тоттенхэме», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».
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