В Швеции сообщили, что Маркус Берг летом перейдёт из «Краснодара» в «Гётеборг»

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг продолжит карьеру в «Гётеборге», сообщает Aftonbladet.
По информации источника, шведский клуб согласовал условия личного контракта с Бергом. Ожидается, что 34-летний форвард подпишет соглашение, рассчитанное на два с половиной года. Трансфер Берга состоится летом. Действующий контракт форварда с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2020/2021.
Берг уже выступал за основную команду «Гётеборга» с 2005 по 2007 год. В 2019 году шведский форвард перешёл из «Аль-Айна» в «Краснодар». В нынешнем сезоне Берг принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи.
«Краснодар» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.
- 3 марта 2021
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