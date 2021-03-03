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Селюк: по всей видимости, Каборе покинет Россию

Селюк: по всей видимости, Каборе покинет Россию
Футбол / РПЛ 0
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, заявил, что игрок близок к уходу из «Динамо».

«У Каборе заканчивается контракт. По всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори никогда. Продление контракта с „Динамо“? Этот вопрос выводит нас в плоскость переговоров между клубами об увеличении количества легионеров. Лимит – это то, что привело российский футбол к проблемам в еврокубках. В команды берут всех, кого не лень, просто для галочки. Если сейчас разрешать заявлять больше, то уровень тренировочного процесса и чемпионата поднимется.

«Динамо» через год будет давать серьёзный бой всем грандам. Такой футболист, как Каборе, не помешает в команде, он будет передавать опыт. Поэтому, если лимит изменят, его могут оставить дальше. Но если лимит на легионеров оставят без изменений, то заявка просто закончится.

Когда Шарль подписывал контракт с «Динамо» два года назад, мы уже думали. Он семь лет в России. У него каждый раз есть предложения из Турции, французские клубы его знают. Посмотрим ближе к лету, что будет. Сейчас сложно что-то говорить», — цитирует Селюка «РБ-Спорт».

Каборе играет за «Динамо» с июля 2019 года. Полузащитник выступал за «Кубань», «Краснодар», французские «Марсель» и «Либурн-Сен-Серин».

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