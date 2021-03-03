Сорокин: надеемся, стадион в Санкт-Петербурге на Евро-2020 будет заполнен минимум на 50%

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, будут ли болельщики допущены на трибуны.
«Сейчас мы в режиме реального времени прорабатываем разные сценарии. Вы сами видите, что в Питере и России ситуация выглядит неплохо. Есть положительная динамика, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся на 50 процентов зрителей на сегодня. 7 апреля – точка принятия решения УЕФА. А до 28 апреля каждый город может пересмотреть квоту в сторону увеличения. Подходим к этому максимально ответственно. Это не столько оргкомитет, сколько органы власти и города решают. Ничто не должно создавать угрозу нашим болельщикам и гостям. Но 50 процентов болельщиков на сегодня – это базовый сценарий», — приводит слова Сорокина «Советский спорт».
- 3 марта 2021
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