Тухель: Клопп — гений. Он превращает любую команду в единое целое
Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» поделился мнением о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.
«Против команд Клоппа всегда сложно играть. Он гений, но, в конце концов, мы не встречаемся, чтобы поиграть в теннис. Играть будут наши команды, и мы должны быть к этому готовы. Юрген проявил себя выдающимся образом. Он превращает любую команду в единое целое. В каждом клубе, где он появлялся, Юрген становился любимцем болельщиков. Он пользуется огромным успехом», — приводит слова Тухеля Goal.com.
Матч 29-го чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 4 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:15 мск.
Юрген Клопп: это нормально, что нас критикуют и списывают со счетов. Вот и прекрасно
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