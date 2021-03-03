«Фиорентина» — «Рома»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Рома».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду войдут ассистенты Марко Бресмес и Мауро Галетто. Резервный рефери — Розарио Абиссо.



«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).



В первом круге турнира «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 2:0. Встреча состоялась 1 ноября 2020 года.