«Фиорентина» — «Рома»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Фиорентина» — «Рома».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В бригаду войдут ассистенты Марко Бресмес и Мауро Галетто. Резервный рефери — Розарио Абиссо.
«Рома» в 24 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Фиорентина» (25) — на 14-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).
В первом круге турнира «Рома» обыграла «Фиорентину» со счётом 2:0. Встреча состоялась 1 ноября 2020 года.
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
18:55
-
18:46
-
18:46
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:10
-
17:52
-
17:49
-
17:41
-
17:27
-
17:13
-
16:57
-
16:42
-
16:35
-
16:13
-
16:10
-
15:50
-
15:27
-
15:20
-
15:18
-
15:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам