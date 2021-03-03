Сандро Шварц: у «Динамо» неплохие шансы на выход в следующий раунд Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира московский клуб сыграет с «Крыльями Советов».



«Нас ожидает непростой матч. Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но, во-первых, они лидируют в своей лиге, а во-вторых, я слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол. Мы ставим перед собой большие цели на кубковый турнир. У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд, но я призываю со всей серьёзностью отнестись к сопернику. Повторюсь, матч в Самаре лёгким не будет», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

В других матчах 1/4 финала Кубка России «Ахмат» сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» проведёт встречу с ЦСКА, а «Сочи» примет «Локомотив». Встречи состоятся седьмого и восьмого апреля 2021 года.