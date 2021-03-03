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Клопп: в нынешней ситуации мы не можем просто так отпустить футболистов АПЛ в их сборные

Клопп: в нынешней ситуации мы не можем просто так отпустить футболистов АПЛ в их сборные
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с возможной отменой мартовского перерыва на матчи сборных.

«Я думаю, все клубы согласны, что с нынешними проблемами мы не можем просто так отпустить футболистов в их сборные. Нам грозит ситуация, что после возвращения с международного перерыва все уехавшие игроки будут обязаны сесть на 10-дневный карантин, а это просто невозможно.

Я понимаю потребности различных футбольных ассоциаций, но сейчас такое время, когда мы не можем сделать всех счастливыми. Футболисты получают зарплаты в своих клубах, поэтому, как я считаю, именно наши интересы должны быть в приоритете», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее клубам АПЛ разослали уведомления, что теперь игрокам и сотрудникам клубов необходимо отбывать десятидневный карантин, когда они вернутся из любой зарубежной поездки.

Футболистов АПЛ обязали отбывать 10-дневный карантин по приезде из-за границы
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