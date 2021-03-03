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Гендиректор «Крыльев Советов»: знаю, что есть идея провести финал Кубка в «Лужниках»

Гендиректор «Крыльев Советов»: знаю, что есть идея провести финал Кубка в «Лужниках»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий высказался о месте проведения финала Кубка России. Напомним, в 1/4 финала Кубка страны самарцы сыграют с «Динамо».

«Что касается того, что финал может пройти в Самаре, то решение о месте проведения финала будет принимать РФС. Возможно, что нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в «Лужниках». Центральный стадион страны используется крайне редко. Решение будет приниматься исходя из каких-то критериев. Как будет, так будет. Мы же про финал говорим, так что давайте подождём», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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