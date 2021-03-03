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Назван новый клуб Гамшика. Словаком интересовались «Локомотив» и ЦСКА

Назван новый клуб Гамшика. Словаком интересовались «Локомотив» и ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0
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Полузащитник «Далянь Ифан» Марек Гамшик расторг контракт с китайским клубом, сообщает Football Italia.

Словацкий футболист будет выступать за «Слован» из Братиславы, в котором начинал карьеру. Гамшик подпишет со словацким клубом контракт на три месяца.

Сообщалось, что Гамшик может перейти в московский «Локомотив» или ЦСКА. В услугах Гамшика были лично заинтересованы главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

Игроком «Далянь Ифан» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей.

«Локомотив» интересуется Мареком Гамшиком
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