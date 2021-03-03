«Это были не 40 таблеток». Подруга Мамаевой рассказала о состоянии жены футболиста

Подруга Аланы Мамаевой, жены футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала о состоянии девушки после принятия снотворного.

«Нет, это были не 40 таблеток, Алана выпила четыре таблетки и крепко уснула. Никто не мог дозвониться, поэтому все за неё переволновались. Всё нормально, Алану осмотрели. Она в нормальном состоянии, её прокапали, всё хорошо, она немножко преувеличила. Я думаю, в переписке она просто преувеличила. Извините», — цитирует подругу Мамаевой телеграм-канал Super.ru.

Ранее появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла совершить попытку самоубийства.



Напомним, накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова», проходивших в Испании. Позже испанка Ирен Гарсия Морено сообщила об угрозах со стороны Мамаевой.